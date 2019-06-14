В Москве на Пречистенке горит историческое здание

На улице Пречистенка в центре Москвы горит реконструируемое историческое здание, сообщает столичное управление МЧС. По информации ведомства, загорелась кровля дома. Площадь пожара составляет 200 кв. м.
Пожар на ул. Пречистенка pic.twitter.com/z3vQbp3uhE— Московские новости (@moskow_vk) 14 июня 2019 г.
ТАСС сообщает, что движение от Зубовской площади до Кропоткинского переулка полностью перекрыли. МЧС призвало водителей выбирать заранее пути объезда, чтобы не создавать помех работающей и прибывающей пожарно-спасательной технике.
Пожару присвоен второй, повышенный ранг сложности. По предварительной информации, пострадавших нет.
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