В Москве на Пречистенке горит историческое здание

На улице Пречистенка в центре Москвы горит реконструируемое историческое здание, сообщает столичное управление МЧС. По информации ведомства, загорелась кровля дома. Площадь пожара составляет 200 кв. м.

ТАСС сообщает, что движение от Зубовской площади до Кропоткинского переулка полностью перекрыли. МЧС призвало водителей выбирать заранее пути объезда, чтобы не создавать помех работающей и прибывающей пожарно-спасательной технике.

Пожару присвоен второй, повышенный ранг сложности. По предварительной информации, пострадавших нет.