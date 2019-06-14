Грузовикам нужны новые правила Автомобильные грузоперевозки испытывают сильное давление из-за штрафов за нарушения, роста накладных расходов и недобросовестной конкуренции. Отрасль нуждается в более эффективном, чем сейчас, регулировании на законодательном уровне.

«Коммерсантъ — Юг России» провел конференцию «Будущее грузовых перевозок». Ее участниками стали представители перевозчиков, отраслевых объединений бизнеса и контролирующих органов. Среди ключевых проблем рынка автомобильных грузоперевозок, озвученных в ходе мероприятия, оказалось несовершенство законодательства, которое ставит законопослушных игроков в менее выгодное положение по сравнению с «серыми» и «черными» конкурентами, а также высокие накладные расходы на ГСМ и обновление подвижного состава. Участники и партнеры мероприятия предложили решения наиболее остро стоящих проблем.