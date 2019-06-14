В Самарской области зафиксированы аномальные холода

В пятницу, 14 июня 2019 года, на двух метеостанциях в Самарской области был зафиксирован абсолютный минимум температуры воздуха. Об этом сообщает ФБГУ «Приволжское УГМС».

Температурный рекорд двадцатилетней давности обновлен в двух районах Самарской области. На метеостанции Авангард в Алексеевском районе столбик термометра опустился до +1,1°С, что на 0,1°С ниже предыдущего минимума 1999 года. В Челно-Вершинах температура снизилась до +1,6°С, отклонение от антирекорда, державшегося 20 лет, составило 1,8°С.

Ранее сообщалось, что 25 мая 2019 года зафиксирована аномально низкая температура воздуха в Шигонском районе.

Андрей Сазонов