Курские власти актуализировали терсхему по обращению с отходами

В Курской области актуализирована территориальная схема по обращению с отходами, сообщили в региональной администрации. Этот документ отражает фактическое состояние профильного рынка – количество жителей, образуемые ими отходы, местоположения полигонов – и предусматривает создание недостающей инфраструктуры. Как отметили в обладминистрации, терсхема прошла три этапа публичных обсуждений и согласована с Минприроды, Минстроем, Минпромторгом и Федеральной антимонопольной службой. Согласно документу, в регионе находятся семь полигонов захоронения отходов: два в Курском и по одному в Железногорском, Октябрьском, Рыльском, Солнцевском и Суджанском, районах. Кроме того, в Железногорском, Рыльском и Октябрьском районах действуют мусороперерабатывающие комплексы. Необходимо создать полигоны в Советском и Тимском районах, а в Советском и Щигровском районах – построить мусороперерабатывающие комплексы. Заявка на выделение средств из федерального бюджета направлена публично-правовой компании «Российский экологический оператор».

О том, как власти региона собираются отслеживать вывоз отходов, читайте в материале “Ъ-Черноземье” «Курский мусор ставят перед фактом».

Александр Прытков