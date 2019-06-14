ФНС выявила незаконные налоговые схемы в лесной промышленности

Глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаил Мишустин заявил о выявлении схем по минимизации налоговых платежей в российской лесной промышленности. «Особое внимание будет уделено новому отраслевому проекту в лесной промышленности. Сегодня мы проводим риск-анализ отрасли, который показывает наличие схем минимизации налоговых платежей»,— цитирует господина Мишустина «РИА Новости».

Глава службы добавил, что при содействии ФНС в России была создана ассоциация добросовестных участников рынка АПК. К настоящему моменту в нее вошли уже 8 тыс. предприятий.

Ранее президент России Владимир Путин заявил об «ужасном» воровстве в лесной отрасли, причем больше всего нарушений происходит в Иркутской области. В правительстве сейчас разрабатываются поправки к действующему законодательству, регулирующие лесную отрасль.

О предстоящих изменениях в лесной отрасли читайте в публикации “Ъ”.