Владимир Путин назвал дату саммитов ШОС и БРИКС в Челябинске

Президент России Владимир Путин на встрече глав государств-участников Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке назвал даты проведения следующего саммита ШОС, который должен состояться в Челябинске.

«Приглашаем вас, уважаемые коллеги, на следующее заседание совета глав государств Шанхайский организации сотрудничества 22-23 июля 2020 года в Россию»,– сообщил президент РФ в завершение своего выступления, пообещав «обеспечить преемственность» в председательстве в ШОС.

Напомним, указ президента о проведении саммитов ШОС и БРИКС в Челябинске в 2020 году был подписан 15 марта 2018 года.