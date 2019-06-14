В Магнитогорске уволилась глава Правобережного района

Глава Правобережного района Магнитогорска Надежда Ефремова уволилась по собственному желанию. Как сообщает пресс-служба мэрии, она уходит на пенсию. Временно исполнять обязанности главы района будет заместитель госпожи Ефремовой по социальным вопросам Максим Москалев.

Надежда Ефремова в 1970-х годах работала на Магнитогорском металлургическом комбинате. В 1987 году была завотделом коммунального хозяйства Совета народных депутатов Правобережного района. С 1992 года руководила районным управлением ЖКХ. С 1995 была заместителем руководителя района, в 2006 году возглавила Правобережный район.