В центре Казани в выходные перекроют дороги из-за Red Bull Air Race

В Казани 15 и 16 июня над акваторией реки Казанки пройдут авиагонки Red Bull Air Race.

В связи с проведением соревнований для машин с полуночи 14 июня по 23:55 16 июня будет запрещен проезд по улице Сибгата Хакима на участке от Декабристов до Абсалямова, а также участок на улице Бондаренко, ведущий к парковке у Центра семьи «Казань». Пешеходы с 10:00 до 19:00 в дни соревнований не смогут пройти по Ленинской дамбе и мосту Миллениум, а также спуститься к берегу реки в районе улиц Абсалямов и Бичурина.

“Ъ-Казань”