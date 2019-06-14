Реконструкцию ул. Станиславского в Ростове снова отложат из-за раскопок

В Ростове могут отложить реконструкцию ул.Станиславского в центре города из-за археологических раскопок, следует из материалов в на портале госзакупок. Дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры города (ДИСОТИ) ищет исполнителя спасательно-полевых археологических работы на на территории ул.Станиславского. Согласно документу, там обнаружили грунтовый некрополь Темерницкого городища.

На раскопки планируют выделить до 9,3 млн руб, проводить их будут на глубине не более 1,4 м. Завершить археологические работы планируют до 15 октября.

Дарья Голякова