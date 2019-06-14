Средняя зарплата медиков в Краснодаре снизилась за год на 0,7%

Заработная плата медицинских работников в столице Кубани за минувший год снизилась на 0,7% и составила 39,5 тыс. руб. Такие данные приводят аналитики Avito.ru. По их информации, ожидаемый доход самих соискателей в городе, согласно резюме, на 19,7% меньше.

Краснодар находится на 13 месте рейтинга по изменению числа вакансий для медработников. За год их количество уменьшилось на 2%. В числе лидеров Волгоград, Нижний Новгород и Санкт-Петербург, там число вакансий в июне 2019 года к июню 2018-го увеличилось на 51,1%, 42,9% и 16,1% соответственно. В числе городов по величине средней зарплаты в вакансиях для медицинских работников в 2019 году столица Кубани занимает шестое место с показателем 39,5 тыс. руб. в месяц. Больше всего готовы платить медикам в Москве, Новосибирске и Ульяновске (58,8 тыс. руб., 55,6 тыс. руб. и 51,2 тыс. руб. соответственно).

Что касается разницы между ожидаемыми и предлагаемыми зарплатами, то краснодарские медработники скромно ожидают на 19,7% меньше, чем им готов предложить работодатель. А, например, Уфе, Тольятти и Нижнем Новгороде зарплатные ожидания на 37,5%, 18,7% и 15,7% выше реального положения дел.

Василий Хитрых