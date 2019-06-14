Забота об экологии региона – важное направление в деятельности ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез»

Особое внимание к вопросам экологии подтверждают цифры: более 1 млрд рублей пермские нефтепереработчики в 2018 году направили на природоохранные мероприятия. Реализуется программа «Чистый воздух», предусматривающая монтаж понтонов на резервуарах с нефтью и нефтепродуктами, строительство эстакады точечного налива светлых нефтепродуктов с системой утилизации паров углеводородов. Реализуется проект по монтажу двух постов автоматизированного контроля атмосферного воздуха.

«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез», как главный производитель топлива в Пермском крае, заботится об экологии, в том числе улучшая свою продукцию. Одним из первых в отрасли завод перешел на выпуск неэтилированных бензинов. Все производимое топливо соответствует европейским стандартам качества Евро-5.

Есть и общественно значимые проекты. С 2007 года «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» при поддержке Министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края проводит конкурс школьных экологических проектов «Пермь – мастерская будущего». Его цель – приобщить юных пермяков к изучению природы родного края и поддержать экологические инициативы. В начале июня этого года при поддержке предприятия сотни юных пермяков приняли участие в экологическом лагере, организованном в рамках конкурса. Активисты набрались новых знаний и идей для своих проектов и уже готовы приступить к их реализации.