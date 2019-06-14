Уральскому музыканту Вячеславу Бутусову присвоено звание заслуженного артиста РФ

Уральский рок-музыкант Вячеслав Бутусов награжден званием «Заслуженного артиста Российский Федерации». Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин 13 июня.

Вячеслав Бутусов — основатель и лидер групп Nautilus Pompilius и «Ю-Питер». Один из самых известных деятелей свердловского рок-клуба. В 2017 году музыкант объявил о роспуске «Ю-Питера». В 2011 году награжден «за большие заслуги в развитии музыкального искусства и многолетнюю творческую деятельность» получил орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени. В 2017 году Вячеслав Бутусов объявил о роспуске группы «Ю-Питер».