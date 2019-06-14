Бюджет Нижегородской области намерены увеличить на 3,3 млрд рублей

Глава Нижегородской области Глеб Никитин внес в региональный парламент проект поправок в областной бюджет на 2019 год. Как следует из опубликованного документа, доходную и расходную части предлагается увеличить на 3,34 млрд руб. до 171,5 млрд руб. и 182,1 млрд руб. соответственно. Дефицит при этом сохранится на уровне 10,6 млрд руб.

Доходы в основном увеличатся за счет налоговых поступлений. За январь-март они выросли до 2,3 млрд руб. благодаря налогу на прибыль (+20,7% по сравнению с тем же периодом прошлого года), НДФЛ (+11,7%), акцизам на пиво (+16,2%) и налогу, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения (+15,1%). Еще более 1 млрд руб. регион получит безвозмездно из федеральной казны.

Расходы планируется направить на увеличение резервного фонда помощи муниципалитетам (500 млн руб.), на возмещение транспортным предприятиям выпадающих доходов, возникающих от перевозки льготных категорий граждан (253 млн руб.), на реализацию проекта по поддержке местных инициатив (115 млн руб.), на проведение текущего ремонта учреждений образования, здравоохранения и культуры (111,2 млн руб.).

Также планируется докапитализировать на 90 млн руб. АНО «Проектный офис стратегии развития Нижегородской области до 2035 года», направить 90,5 млн руб. на развитие туризма и народных промыслов и 90 млн руб. – на предоставление микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства.

Анастасия Еремина