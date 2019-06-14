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Удмуртия планирует привлечь кредиты на 5 млрд рублей

Минфин Удмуртии проведет аукционы на право предоставления пяти кредитных линий с лимитом 1 млрд руб. каждая. Торги пройдут 5 июля, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные системы «СПАРК-Маркетинг».

Кредитные линии привлекаются на 10 дней по ставке не выше 8,75% годовых. Заявки на участие в аукционе принимаются до 1 июля. В минфине Удмуртии пояснили, что средства привлекаются для погашения казначейского кредита. В ведомстве отметили, что они планируют привлечь очередной казначейский кредит через неделю после погашения.

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