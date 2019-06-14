Сквер «Садовый» в Краснодаре откроют к Дню города

В столице Кубани стартовали работы по созданию на участке улицы Садовой – от Пашковской до Длинной – нового сквера. Он должен будет открыться к Дню города в сентябре 2019 года. Ранее эта территория была заставлена гаражами, поэтому пришлось снести 133 металлических конструкций.

Как сообщили в мэрии, в настоящее время подрячкик (ООО «Европа») на территории 0,8 га начал демонтаж старого асфальта. Сквер будет тематически разделен на две части: детская площадка и прогулочные зоны, а также многофункциональная спортивная территория с площадкой для волейбола и баскетбола, где уложат около 1 тыс. кВ. м бесшовного резинового покрытия.

В сквере уложат 3,2 тыс. кв. м тротуарной плитки, установят 36 лавочек, проведут освещение, высадят 176 деревьев и более 2 тыс. кустарников, установят детское игровое и спортивное оборудование.

Василий Хитрых