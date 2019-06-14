Замглавы администрации Саратова по строительству стала Ирина Солошенко

Заместителем главы администрации Саратова по строительству назначена Ирина Солошенко. Как сообщили в мэрии, должность создана для контроля над возведением социальных объектов в рамках нацпроектов.

Как пояснили в администрации Саратова, госпожа Солошенко имеет профильное образование и 20-летний опыт работы в сфере строительства. Занимавший эту должность ранее Павел Мигачев перешел на работу в правительство Саратовской области на пост министра строительства и ЖКХ.

Ранее Ирина Солошенко была заместителем директора по капитальному строительству МУП «Саратовское городское капитальное строительство и комплектация».

Сергей Петунин