В Краснодаре обнаружили склад оружия и боеприпасов

Сотрудники краевого УФСБ выявили в кубанской столице незаконный цех по переделке травматического и сигнального оружия в боевое состояние. Как подтвердили в ведомстве, у жителя Краснодара, подозреваемого в изготовлении, ремонте, переделке, а также хранении оружия и боеприпасов, было обнаружено и изъято оружие, боеприпасы и комплектующие к ним.

В частности, из незаконного оружейного цеха были вынесены самодельные винтовки (9 мм), самодельный пистолет (5,6 мм), глушители, более тысячи самодельно изготовленных патронов различного калибра, оборудование для изготовления боеприпасов, заготовки стволов с нарезами различного калибра (пресс, матрицы, электронные весы), а также комплектующие (гильзы, пули, капсюля).

Изъятое оружие и боеприпасы были направлены на экспертизу в ЭКЦ ГУ МВД по Краснодарскому краю. По результатам экспертизы будет принято процессуальное решение.

Дмитрий Михеенко