Сбербанк и КубГМУ запустят кампусный проект

Единым платежным инструментом на территории вуза станет кампусная карта

В Кубанском государственном медицинском университете будет запущен кампусный проект. Соответствующее соглашение о сотрудничестве сегодня заключили ректор вуза Сергей Алексеенко и и.о. управляющего Краснодарским отделением Сбербанка Татьяна Сергиенко. Главная задача – создать цифровую экосистему университета, в рамках которой все процессы будут взаимосвязаны и переведены в электронный формат. Преобразования носят комплексный характер и затронут как студентов, так и сотрудников университета.

Ключевой элемент цифровизации – кампусная карта на базе платежной системы МИР. Она станет универсальным ключом доступа в университет и общежитие, устройством фиксации посещаемости занятий, читательским билетом и платежным средством на территории вуза. На карту студентам будет зачисляться стипендия, расплатиться ей можно будет на всей территории России. Кроме этого у держателей карт будет доступ к мобильному и интернет-банку, а за безналичные платежи будут начисляться бонусы «Спасибо».

Для автоматизации учета, хранения, обработки и анализа информации об основных процессах в вузе будет использоваться пакет 1С:Университет. В личном кабинете и мобильном приложении студентам будут доступны все информационные сервисы университета: контакты, формы документов и справок, расписание, новости и события, электронная зачетная книжка, учебные материалы. Портфолио студента будет формироваться автоматически и также будет доступно в мобильном приложении.

Еще один важный элемент кампусного проекта КубГМУ – безналичное пространство. В точках питания можно будет расплатиться с помощью карты или смартфона, а на сайт университета установят интернет-эквайринг. Сервис позволит оплачивать услуги университета прямо на сайте при помощи банковской карты.

Сбербанк планирует установить в университете программное обеспечение и оборудование, а также выпустить для студентов и преподавателей универсальную карту с индивидуальным дизайном, которая станет «ключом» в новую экосистему вуза.

Александр Руппель, министр экономики Краснодарского края: «Создание единого цифрового пространства в университетах края продиктовано требованиями времени и самой жизни. Кампусный проект можно считать частью глобальной идеи по цифровизации жизни региона в рамках Стратегии-2030. Он также является частью большого проекта «Безналичная Кубань», который наше министерство реализует совместно с органами исполнительной власти и муниципалитетами при поддержке Южного ГУ Банка России. Уверен, в будущем все вузы Кубани присоединятся к проекту цифровизации, перенимая опыт передовиков».

Татьяна Сергиенко, и.о. управляющего Краснодарским отделением Сбербанка: «Сегодня знаковый день как для КубГМУ, так и для Сбербанка: в Краснодаре это второй проект по цифровизации экосистем вузов. Мы проделали большую работу, изучили уже запущенные проекты в других российских университетах, и лучшие решения объединили в пакете для КубГМУ. Стратегия цифровизации учитывает специфику вуза и связана с использованием новейших банковских технологий. В рамках кампусного проекта студенты, сотрудники и научно-преподавательский состав университета смогут ощутить преимущества новой цифровой среды».