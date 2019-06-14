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В ОЭВРЗ назначен новый генеральный директор

Совет директоров ОАО «Октябрьский электровагоноремонтный завод» (входит в состав АО «Трансмашхолдинг») назначил новым генеральным директором предприятия Андрея Степнова. Ранее топ-менеджер занимал пост исполнительного директора ОЭВРЗ. В новой должности господин Степнов сменил Бориса Богатырева, который продолжит возглавлять АО «Метровагонмаш» (другое предприятие, входящее в ТМХ), сообщает пресс-служба холдинга.

Октябрьский электровагоноремонтный завод производит и капитально ремонтирует вагоны метро, а также пассажирские железнодорожные вагоны. Завод на 94,43% принадлежит АО «Трансмашхолдинг».

Ранее “Ъ-СПб” писал, что петербургский ОЭВРЗ освоил выпуск поездов метро «Москва».

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