На Крымском мосту прошла стыковка рельсов

Строители завершили укладку рельсов на первом пути Крымского моста, сообщает информационный центр «Крымский мост». Бригады строителей двигались навстречу друг другу и встретились под сводом арки, на главном участке стройки была проведена стыковка двух именных звеньев – «Тамань» и «Керчь».

Для создания пути длиной 19 км было уложено 2,5 тысячи тонн рельсов и 38 тысяч железобетонных шпал. «Пройден еще один этап строительства Крымского моста, в ближайшее время проведем финальную стыковку звеньев второго пути. Далее будет выполнен комплекс работ по обустройству этих путей всем необходимым для организации железнодорожного движения», – рассказал председатель совета директоров компании «Стройгазмонтаж» Аркадий Ротенберг. По его словам, несмотря на неблагоприятные погодные условия, работа идет с опережением графика. На втором железнодорожном пути моста предстоит уложить 7 км рельсов. Одновременно с мостом строятся подходы, а также железнодорожные станции «Керчь-южная» и «Тамань-пассажирская».

Железнодорожная часть моста и подходы заработают в текущем году. Автодорожная часть действует более года. С 16 мая 2018 года через Керченский пролив проехало более 5 млн машин. В летний период поток транспорта в обе стороны увеличивается, жители материковой России едут отдыхать в Крым, автотуристы из Крыма отправляются в приморские города Краснодарского края.

Анна Перова, Краснодар