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В Доме дружбы народов в Ижевске назначили нового директора

Максим Фефилов назначен новым директором Дома дружбы народов в Ижевске. Об этом сообщает пресс-служба учреждения. Господина Фефилова официально представят коллективу 14 июня. Прежде Максим Фефилов был начальником Управления внеучебной работы со студентами в ИжГТУ. Также он является активистом Общества русской культуры Удмуртии и занимается проектами в сфере национальной политики.

Ранее пост директора Дома дружбы народов занимала Татьяна Боталова, которая уволилась по собственному желанию два месяца назад. Она возглавляла учреждение с сентября 2015 года.

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