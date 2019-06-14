Благоустройство парка Строителей Орска завершится к сентябрю 2019 года

Обустройство прогулочных тропинок к пляжу с укладкой брусчатки и установкой бордюрного камня стартовало в рамках реконструкции второй очереди парка Строителей. Об этом сообщает правительство Оренбургской области.

В настоящее время в парке ведется отсыпка участков. Также определены территории для свадебных церемоний и спортплощадок.

Благоустройство парка Строителей проводится в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». Работы предполагается завершить к сентябрю текущего года.

Георгий Портнов