Суд привлек Бориса Дубровского в качестве третьего лица по иску «Южуралмоста» к ФАС

Арбитражный суд Москвы принял в производство заявление АО «Южуралмост» к Федеральной антимонопольной службе России. Компания требует признать недействительным решение антимонопольного ведомства. В качестве третьих лиц по делу привлечены бывший губернатор Челябинской области Борис Дубровский и министерство дорожного хозяйства и транспорта региона. Дата рассмотрения иска пока не назначена.

Как ранее сообщал «Ъ-Южный Урал», ФАС России признала факт картельного сговора на торгах по ремонту дорог в Челябинской области. В антиконкурентном соглашении участвовали губернатор Челябинской области Борис Дубровский, министерство транспорта и дорожного хозяйства региона и АО «Южуралмост». Согласованные действия участников конкурсных процедур привели к тому, что «Южуралмост» стал победителем десяти аукционов на ремонт и строительство дорог в регионе на общую сумму 2,4 млрд руб., доля компании на рынке превысила 90%. После решения ФАС Борис Дубровский был отправлен в отставку.Антимонопольная служба передала материалы дела в правоохранительные органы.