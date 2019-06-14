На участие в выборах губернатора Челябинской области выдвинулся представитель «Левого фронта»

Координатор Челябинского регионального отделения движения «Левый Фронт» Сергей Морозов выдвинул свою кандидатуру для участия в выборах губернатора Челябинской области в порядке самовыдвижения. Он стал четвертым претендентом на пост главы региона, сообщает пресс-служба областной избирательной комиссии.

По данным, опубликованным на официальном сайте «Левого фронта», 45-летний Сергей Морозов родился в Копейске. Окончил Челябинское высшее военное автомобильное инженерное училище и Уральский социально-экономический институт (специальность «управление персоналом»). С 2003 года руководит компанией ООО «Арсенал» (изготовление, ремонт и обслуживание промышленного оборудования, устройство инженерных сетей, возведением промышленных и гражданских объектов), с 2017 года «Миасским геологическим предприятием». Член совета всеросийского «Левого фронта».

Ранее в качестве самовыдвиженцев выдвинулись временно исполняющий обязанности губернатора Алексей Текслер, челябинский предприниматель Андрей Аюпов и бывший член облизбиркома Александр Лебедев.