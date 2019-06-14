В Перми открывается новый автобусный маршрут

С 15 июня на маршруте «Улица Гусарова — станция Пермь II» будет произведена частичная замена троллейбуса №5 новым автобусным маршрутом №50 «Улица Гусарова – станция Пермь II». Как сообщается на сайте мэрии, ежедневно на маршруте будет работать пять автобусов и одиннадцать троллейбусов, которые будут курсировать с интервалами 7–8 минут в часы пик.

Сейчас у МУП «Пермгорэлектротранс» имеется 85 троллейбусов, средний возраст которых — 13 лет. Их балансовая стоимость не раскрывается. Еще в феврале замглавы администрации Перми Людмила Гаджиева сообщила, что более 50% троллейбусов уже выработали свой ресурс, а сеть требует ремонта. «Невостребованные троллейбусы ждет утилизация, также в них заинтересованы Березники»,— сообщала чиновница в рамках заседания комитета гордумы по городскому хозяйству в феврале 2019 года.

На смену троллейбусам в Перми придут автобусы. Считается, что их обслуживание принесет МУП «Пермгорэлектротранс» меньше расходов, чем троллейбусы, которые приносят предприятию убытки. Город по инициативе и на деньги краевых властей закупил 85 новых Volgabus. С 1 июля этого года планируется полная замена троллейбусного движения автобусным в связи с предстоящей реконструкцией Комсомольского проспекта.