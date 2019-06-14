«Даже генералов ради такого дела не жалко»

«Это дело властей города Москвы»,— так в Кремле прокомментировали акцию 12 июня в столице. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков признал, что полиция действовала жестко, и выразил надежду, что по данному факту проведут проверку. Он также ответил на вопрос «Ъ FM», будут ли какие-либо законодательные последствия дела Ивана Голунова. Судя по всему, пока серьезных изменений не планируется. Политический обозреватель «Ъ FM» Дмитрий Дризе считает, что сейчас главная задача власти — сбить общественную активность.

В Кремле открестились от жесткого разгона акции 12 июня. Более того, Дмитрий Песков заявил, что, мол, поступают жалобы на поведение полиции. Пресс-секретарь президента выразил надежду, что будут проведены соответствующие проверки и дана оценка работе правоохранителей. Правда, не совсем понятно, кто будет проводить эту самую проверку и, соответственно, давать оценку, и что будет с теми, кто действительно виноват в том, что произошло.

Тем не менее, стоит обратить внимание, что обычно президентская пресс-служба говорит о том, что правоохранительные органы действовали в рамках закона. А наши законы в этой части намного мягче, чем, например, на Западе, где полиция действует еще жестче. Что незаконные акции должны жестко пресекаться — это закон, на страже которого стоят силовики. А сейчас нет, сейчас по-другому. Впрочем, подождем пока что с выводами.

Вторая важная тема — политические и законодательные последствия дела Ивана Голунова. Реформа правоохранительной системы или хотя бы статьи УК за хранение наркотиков — это самое трудное, потому что силовиков тоже нельзя нервировать, это может выйти боком. Там тоже, скажем так, не все довольны.

Что же мы видим? Президент Владимир Путин увольняет по ходатайству министра внутренних дел двух генералов полиции, причастных к делу Голунова. Что с рядовыми исполнителями, пока непонятно — сообщается, что они отстранены от работы. Хорошо, допустим. Задаем Пескову вопрос относительно реформ. Депутаты вроде бы там собираются что-то менять. Правда, пока все звучит достаточно расплывчато. Спикер Госдумы Вячеслав Володин говорит, что парламентарии проработают в комитетах статьи УК о фальсификации доказательств. Есть и другие предложения. Пресс-секретарь главы государства комментирует всю эту тему, скажем так, без огонька. Конкретных предложений пока нет — в Кремле, по крайней мере, их не видели.

Одно уголовное дело — не повод для каких-то серьезных преобразований. Действительно, до этого все более или менее работало. Иными словами, произошедшее вокруг Ивана Голунова — это скорее исключение. А исключение только подтверждает правила. Сбои везде случаются. Хотя если разобраться, ничего себе исключение — сняли двух генералов МВД — это более чем серьезно.

Заметно, что в Кремле не хотят никаких реформ — это лишний риск. Вместо этого, скорее всего, Владимир Путин даст обещание лишь подумать, какие принять меры. Но без спешки. Депутаты проведут круглые столы, обсудят с экспертами, с общественностью, наладят диалог. Все это может продолжаться вечно.

Главная задача власти сейчас — сбить накал страстей, успокоить общественное мнение. А для этого можно даже покритиковать полицию и московскую мэрию. И даже генералов ради такого дела не жалко.

Заодно полезно умерить амбиции столичных руководителей в виду предстоящего транзита власти. С другой стороны, если общественное мнение так и не успокоится, тогда придется еще кем-то или чем-то пожертвовать, и даже решиться на реформы. Так что все зависит от степени обеспокоенности граждан. Да, вроде бы все так просто. Но, с другой стороны, все это время ничего подобного не наблюдалось.