На Старополье на противопаводковые мероприятия потратят 700 млн рублей

В Ставропольском крае в этом году запланировано 26 противопаводковых мероприятий, их общая стоимость составляет 700 млн руб., сообщает пресс-служба губернатора региона Владимира Владимирова. В регионе укрепят берега и расчистят русла рек.

«Все запланированные противопаводковые мероприятия должны быть выполнены с таким "запасом прочности", чтобы не допустить повторения паводка 2017 года», - приводит пресс-служба слова губернатора.

Противопаводковые работы в крае ведутся в рамках нацпроекта «Экология». Кроме того, проект предполагает восстановление лесных насаждений в регионе. На Ставрополье планируют высаживать не менее 54 га новых лесов ежегодно.

Дарья Голякова