В Пулково расширили выезд из зоны прибытия пассажирского терминала

В петербургском аэропорту Пулково с трех до шести полос расширили проезжую часть на выезде из зоны прибытия пассажирского терминала. На новом участке дороги установлены дополнительные автоматические шлагбаумы, оборудованные системой бесконтактной оплаты проезда. Всего в зонах прибытия и отправления их теперь установлено 15 штук, сообщили в управляющей компании аэропорта — ООО «Воздушные ворота Северной столицы».

Ранее “Ъ-СПб” писал, что Пулково открыли новую зону долгосрочной парковки. Она рассчитана на 700 автомобилей.