В Самаре предложили изменить маршрут автобуса №61

Власти Самары и депутаты городской думы рассматривают возможность изменения маршрута автобуса №61. В частности, предлагается пустить транспорт по ул. Стара-Загора и пр. Кирова с заездом на ул. Максима Горького. Об этом сообщает городская дума со ссылкой на заместителя руководителя департамента транспорта Самары Александра Ерополова.

Ранее депутаты обратили внимание на то, что с декабря 2018 года на маршруте работали от двух до пяти низкопольных автобусов. Однако в мае и июне текущего года их число резко сократилось. В связи с этим возникла необходимость увеличения количества автобусов.

Кроме того, общественники предложили парламентариям запустить маршрут №61с (социальный) по ул. Стара-Загора и пр. Кирова, так как на этих улицах находится ряд социальных объектов. Речь идет об организациях «Студия инклюзивного творчества» (ул. Стара-Загора, 140), центр «Жемчужинка» при Храме Трех Святителей (ул. Стара-Загора, 202ж), «Парус надежды» (пр. Кирова, 242) и ассоциация «Десница» (пр. Кирова, 349). Предполагается, что запуск автобусов позволит маломобильным горожанам добираться до пункта назначения без пересадок.

Георгий Портнов