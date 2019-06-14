На базе ПНИПУ пройдет форум цифровых разработчиков

В политехническом университете (ПНИПУ) в рамках полуфинала конкурса «Цифровой прорыв» платформы «Россия — страна возможностей» пройдет форум разработчиков программного обеспечения. Мероприятие проводится параллельно в пяти городах: Перми, Казани, Якутске, Великом Новгороде и Симферополе. За право выхода в финал в Перми будут соревноваться 203 специалиста в сфере цифровой экономики.

В течение 36 часов команды будут работать над проектами, которые направлены на повышение качества жизни в стране: кейсами в сферах здравоохранения, образования и науки, транспорта и логистики, ЖКХ и городской среды, государственного управления. В частности, им предстоит решать актуальные для региона задачи.

Победители регионального этапа смогут участвовать в хакатоне на федеральном уровне 27–29 сентября. У 400 лучших участников со всей России будет возможность получить грант на развитие проекта от Фонда содействия инновациям, грантовый фонд которого составляет 200 млн руб. А 20 команд-финалистов смогут выиграть денежный приз из общего фонда в 10 млн руб.

Как сообщает пресс-служба краевого правительства, ранее губернатор Пермского края Максим Решетников отмечал, что Прикамье — это точка на карте России, где очень активно развивается цифровая экономика. Одним из основных ограничений для цифровизации является нехватка кадров, поэтому для подготовки специалистов в регионе ведется серьезная работа, в том числе создан IT-университет.