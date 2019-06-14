Карта «Мир» станет универсальным ключом доступа в Кубанский медуниверситет

На базе Кубанского государственного медицинского университета реализуют проект единого цифрового пространства. Оно будет основано на базе платежной системы «Мир». Соответствующее соглашение было подписано вчера, 13 июня, между КубГМУ и Краснодарским отделением Сбербанка, сообщает пресс-служба регионального министерства экономики.

Суть проекта заключается в том, что выданная студентам и преподавателям вуза карта «Мир» станет универсальным ключом доступа в университет и общежитие, читательским билетом и платежным средством на территории КубГМУ. На карту студенты будут получать стипендии и смогут расплачиваться ей на всей территории России. В точках питания вуза можно будет расплатиться с помощью карты или смартфона. Кроме того, сервис позволит оплачивать услуги университета на сайте при помощи карты.

Для студентов и преподавателей КубГМУ планируют выпустить универсальную карту с индивидуальным дизайном.

Это уже второй проект по цифровизации кубанского вуза. Первый был запущен в конце прошлого года на базе Кубанского государственного университета.

Платежная система «Мир» — это первая национальная российская платежная система, где расчеты производятся в рублях. Она начала действовать в 2015 году, как альтернатива иностранным платежным системам, защищая тем самым национальный рынок безналичных расчетов от внешних факторов.

Василий Хитрых