Константин Толкачев награжден орденом Александра Невского за развитие парламентаризма

Президент России Владимир Путин вчера подписал указ о награждении орденом Александра Невского председателя парламента Башкирии — Курултая Константина Толкачева. Он отмечен за «укрепление российской государственности, развитие парламентаризма и активную законотворческую деятельность». С такой же формулировкой награду получил спикер парламента Чечни Магомед Даудов.

Константин Толкачев возглавляет Курултай с 1999 года.

Орден Александра Невского – один из старейших российских орденов. Учрежден Екатериной I в 1725 году.

Дарья Кучеренко