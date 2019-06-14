Суд встал на сторону УФАС в споре с центром закупок Удмуртии

Арбитражный суд Уральского округа согласился с доводами УФАС по Удмуртии в споре с ГКУ «Региональный центр закупок Удмуртии» (РЦЗ). Ранее УФАС республики выписало РЦЗ предписание из-за нарушения закона о контрактной системе закупок, сообщает пресс-служба антимонопольного органа.

В июне 2018 года в УФАС по Удмуртии поступила жалоба от ЗАО «Виру-Екатеринбург», которое участвовало в аукционе по определению поставщика лекарства для БУЗ «РКОД им. С. Г. Примушко минздрава Удмуртии». Аукционная комиссия необоснованно отклонила заявку компании из-за наличия в составе заявки сертификата по форме СТ-1, у которого, по мнению комиссии, истек срок действия. УФАС республики признало жалобу компании обоснованной, так как срок сертификата формы СТ-1 ограничен 12 месяцами и на дату подачи заявки он не истек. Антимонопольная служба выписала РЦЗ предписание об устранении нарушения.

РЦЗ посчитал предписание незаконным и обратился в Арбитражный суд Удмуртии, который признал решение УФАС региона обоснованным. Центр закупок не согласился с выводами суда первой инстанции и обратился с жалобой в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд, который также встал на сторону УФАС республики. Не согласившись с судебными актами, РЦЗ обратился с кассационной жалобой в Арбитражный суд Уральского округа, который признал решения УФАС и судов первой и апелляционной инстанции обоснованными.