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Директора челябинского завода ЖБИ будут судить за сокрытие 26 млн рублей от налоговой

Прокуратура Калининского района Челябинска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу директора ООО «ЧелЖБИ-1» Александра Зейферта, обвиняемого в сокрытии средств он уплаты налогов в особо крупном размере (ч. 2 ст. 199.2 УК РФ).

Как сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства, по версии следствия, предприниматель, являясь учредителем и директором завода, утаил более 26 млн руб., за счет которых должно было производиться взыскание недоимки по налогам.

В рамках уголовного дела заявлен гражданский иск на сумму ущерба. Для его обеспечения имущество обвиняемого арестовано. Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Калининский районный суд Челябинска.

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