Прокуратура выявила нарушения в челябинской женской колонии

Прокуратура Челябинской области провела проверку соблюдения норм уголовно-исполнительного законодательства в женской исправительной колонии общего режима, расположенной в Челябинске. Как сообщают в надзорном ведомстве, было выявлено несоблюдение законодательства, регламентирующего режим отбывания наказания.

В ходе проверки сотрудники прокуратуры нашли нарушения, касавшиеся медико-санитарного и материально-бытового обеспечения заключенных. В частности, обнаружен факт дисциплинарного взыскания с одной из осужденных без учета всех обстоятельств нарушения, которое она совершила. Заместитель прокурора отменил незаконное постановление о привлечении женщины к ответственности. Также выявлено, что изданный начальником учреждения приказ о распорядке дня осужденных не соответствует закону. Кроме того, зафиксированы факту нарушений порядка оказания помощи осужденным, освобождаемым от отбывания наказания: администрация не вовремя отправляла в службу занятости и органы местного самоуправления соответствующие уведомления.

По итогам проверки начальнику колонии внесено представление об устранении нарушений.