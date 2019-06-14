На мужчину, раскрасившего памятник Ельцина в Екатеринбурге, завели дело

В Екатеринбурге в отношении 60-летнего мужчины, покрасившего из баллончика красной краской буквы на памятнике Бориса Ельцина, возбудили уголовное дело по факту вандализма (ч.1 ст.214 УК РФ), сообщил глава пресс-службы УМВД по Свердловской области Валерий Горелых. Инцидент произошел вечером 8 июня. Мужчину задержали охранники Ельцин Центра. В этот же день краску отмыли.

Это не первый случай порчи памятника Бориса Ельцина. Так, неизвестные хулиганы в августе 2012 года облили памятник синей краской и сбили на постаменте буквы. В 2017 году неизвестный пытался поджечь постамент.