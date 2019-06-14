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«Аэрофлот» отменил обеденный рейс Уфа-Москва

Авиакомпания «Аэрофлот» сегодня отменила рейс Уфа-Москва, который должен был вылететь в 12:20 на самолете «Сухой суперджет» (SSJ), сообщается в расписании международного аэропорта Уфы. Отменено и прибытие в Уфу рейса из Москвы, которое планировалось на 10:45.

Рейсы на этом типе воздушного судна «Аэрофлот» периодически отменяет с начала мая, после трагедии в аэропорту Шереметьево с «Сухой суперджет», летевшим рейсом Москва-Мурманск. «Аэрофлот» — крупнейший эксплуатант этого типа воздушного судна.

Ирина Самойлова


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