Губернатор утвердил состав комиссии по увековечению истории дома Романовых

В Пермском крае создана общественно-государственная комиссия по увековечению событий, связанных с историей Императорского дома Романовых. Указ об этом подписал губернатор Максим Решетников. Согласно документу, в регионе будут ежегодно проводиться научно-образовательные чтения «История Императорского дома Романовых». Председателем комиссии утвержден митрополит Пермский и Кунгурский Мефодий, его заместителями — руководитель аппарата правительства Елена Лопаева и директор Пермского государственного архива Сергей Неганов. В состав комиссии вошел 21 человек, среди них — запред правительства Пермского края Антон Клепиков, и. о. руководителя администрации губернатора Леонид Политов, министр по управлению имуществом и земельным отношениям Николай Гончаров, министр образования и науки Раиса Кассина, министр культуры Вячеслав Торчинский, министр соцразивтия Павел Фокин, эконом Пермской епархии монахиня Софья, секретарь епархии Андрей Литовка, председатель комиссии по канонизации святых Пермской епархии монахиня Сергия и другие.