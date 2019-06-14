Росгвардия ищет подрядчика для обслуживания своих аэростатов

Управление федеральной службы войск Росгвардии РФ по Пермскому краю объявило электронный аукцион на периодическое техническое обслуживание систем высотного видеонаблюдения «ОКО» (двух аэростатов с видеокамерами). Такие системы используются для наблюдения за оживленными магистралями, местами массового скопления людей и так далее.

Как указано в техзадании, обслуживание мобильного пункта управления, стационарного пульта управления, стартовой базы, аэростатов и газгольдера выполняется на месте базирования авиационной техники заказчика. Срок оказания услуг — с даты заключения контракта до 25 декабря 2019 года.

Максимальная цена контракта составляет 4,1 млн руб. Аукцион состоится 5 июля.