14 июня, пятница
Войти в профиль
Пермь. Прикамье

Коротко

Новости

все новости

события

Росгвардия ищет подрядчика для обслуживания своих аэростатов

Управление федеральной службы войск Росгвардии РФ по Пермскому краю объявило электронный аукцион на периодическое техническое обслуживание систем высотного видеонаблюдения «ОКО» (двух аэростатов с видеокамерами). Такие системы используются для наблюдения за оживленными магистралями, местами массового скопления людей и так далее.

Как указано в техзадании, обслуживание мобильного пункта управления, стационарного пульта управления, стартовой базы, аэростатов и газгольдера выполняется на месте базирования авиационной техники заказчика. Срок оказания услуг — с даты заключения контракта до 25 декабря 2019 года.

Максимальная цена контракта составляет 4,1 млн руб. Аукцион состоится 5 июля.

Комментарии

Архив

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

В регионе

приложение

партнерский проект

Профиль пользователя