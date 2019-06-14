Менеджер горнозаводского турагентства обвиняется в хищении у клиентов 5 млн рублей

Прокуратура Горнозаводского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении менеджера по туризму агентства путешествий «Пестрый глобус». Она обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, обвиняемая с декабря 2017-го по август 2018 года, работая в агентстве путешествий, оформленном на имя ее матери, похитила более 5 млн руб., переданных клиентами на приобретение туров. Женщина, пользуясь доверием матери и имея соответствующую доверенность, заключала мнимые договоры реализации туристического продукта с гражданами, желающими отправиться на отдых на курорты России и в зарубежные страны, а также осуществить перелеты авиационным транспортом. В действительности она присваивала деньги и распоряжалась ими по своему усмотрению.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры, по уголовному делу потерпевшими признан 71 человек. Это семьи, в том числе с детьми, которые полностью оплачивали приобретенные в данной фирме туристические путевки. Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Горнозаводский районный суд Пермского края.