Tereos планирует строительство завода по глубокой переработке зерна под Новосибирском

Французская компания Tereos рассматривает возможность строительства в России трех заводов по переработке зерна. «Они хотят в России построить три завода по переработке 500 тыс. т зерна в год. И для одного завода, как наиболее перспективную, они рассматривают новосибирскую площадку», - цитирует главу регионального минсельхоза Евгения Лещенко «Интерфакс».

Ранее о планах построить в Новосибирской области завод по глубокой переработке зерна сообщала Финансово-инвестиционная компания «Корпорация развития регионов» (Сочи). Планируемая мощность переработки завода составит 125 тыс. т зерна 4 класса. Инвестиций в проект оцениваются в 11 млрд руб.

Оксана Павлова