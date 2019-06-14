Средняя предлагаемая зарплата медиков в Челябинской области – 32,5 тыс. рублей

Перед Днем медицинского работника HeadHunter проанализировал ситуацию на рынке труда Челябинской области в сфере медицины и фармацевтики. По подсчетам специалистов портала, в среднем работодатели региона в этой отрасли готовы платить работникам 32,5 тыс. руб. в месяц (для сравнения, в целом по России – 42 тыс. руб.). При этом среднее предложение для врачей на Южном Урале составляет 55 тыс. руб., доход от 85 тыс. и выше указан в каждой седьмой вакансии.

В среднем по региону на каждую вакансию в сфере медицины и фармацевтики приходится 1,6 резюме. Этот показатель считается низким и, по мнению аналитиков HeadHunter, говорит о том, что медики востребованы и не испытывают сложностей с поиском работы.