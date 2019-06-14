Заместителю директора клиники Мешалкина продлили на два месяца срок домашнего арест

Новосибирский суд продлил еще на два месяца срок домашнего ареста заместителю директора Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) Минздрава РФ им. академика Мешалкина, член-корреспонденту Евгению Покушалову, обвиняемого в мошенничестве. Об этом «Ъ» сообщили в пресс-службе Центрального райсуда.

Евгения Покушалова задержали в феврале по обвинению в хищении на госзакупках свыше 1,3 млрд руб. Два месяца он пробыл в СИЗО, после чего следователи обратились в суд с ходатайством о смягчении ему меры пресечения на домашний арест, которое было удовлетворено. Суд установил кардиохирургу стандартный набор ограничений: ему запрещено пользоваться всеми видами связи, включая интернет, общаться с кем-либо кроме родственников, адвокатов и следователей. В то же время господину Покушалову разрешены двухчасовые прогулки в радиусе 200 м от дома. Контроль за соблюдением обвиняемым условий домашнего ареста возложен на сотрудников ФСИН. На ноге замдиректора будет закреплен электронный браслет.

3 июня в рамках этого же дела следователи задержали экс-главу клиники академика РАН Александра Караськова и его заместителя и жену Ирину Бойцову. Они оба содержатся в СИЗО. Защита Ирины Бойцовой и Александра Караськова обжаловала их арест.

Константин Воронов