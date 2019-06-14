Новосибирский завод «НЭВЗ-керамикс» может быть признан банкротом. заявление с требованием признать предприятие несостоятельным подала налоговая инспекция по Заельцовскому району Новосибирска. сумма долга – 49,9 млн руб. В «НЭВЗ-союз», которое контролирует предприятие, получить комментарии на момент публикации не удалось. В «Роснано», которому принадлежит 40% в «НЭВЗ-керамикс», сообщили «Ъ», что «в курсе данной ситуации. «Совместно с менеджментом «НЭВЗ-керамикс» и партнерами со стороны ХК «НЭВЗ-Союз» мы участвуем в системной работе по финансовому оздоровлению деятельности портфельной компании», - сообщили в «Роснано» в ответ на запрос «Ъ».

АО «НЭВЗ-керамикс» зарегистрировано в Новосибирске в 2011 году. Компания производит наноструктурированную керамику для энергетики, радиоэлектроники, машиностроения, медицины. Общий бюджет проекта «НЭВЗ-керамикс» превышает 2,5 млрд руб., из них на долю «Роснано» приходится 1,14 млрд руб. По данным «СПАРК-Интерфакс», выручка компании в 2017 году составила 459,4 млн руб., чистая прибыль — 2,3 млн руб.

Оксана Павлова