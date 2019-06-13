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Энергоблок №2 Нововоронежской АЭС-2 вышел на 50% мощности

Фото: пресс-служба НВ АЭС

Второй инновационный энергоблок поколения «3+» Нововоронежской АЭС-2 (филиал Концерна «Росэнергоатом», входит в Электроэнергетический дивизион Госкорпорации «Росатом») выведен на 50% мощности.


Таким образом, на новом энергоблоке завершился первый подэтап освоения мощности в ходе опытно-промышленной эксплуатации (ОПЭ). ОПЭ – это завершающий этап перед сдачей блока в промышленную эксплуатацию.

ОПЭ является частью комплекса работ по вводу энергоблока №2 НВ АЭС-2

в эксплуатацию, и состоит из четырех подэтапов: освоение уровня мощности 50 % (подэтап 1); освоение уровня мощности 75 % (подэтап 2); освоение номинальной мощности (подэтап 3: включает в себя стадии испытаний на уровнях мощности 90% и 100%); комплексное опробование оборудования (сдаточные испытания) энергоблока и приемка его в эксплуатацию (подэтап 4). После достижения каждого порога мощности на блоке осуществляются плановые испытания со сбросами нагрузки. Работы идут в штатном режиме, никаких отклонений от плана нет.

«Этап ОПЭ закончится после успешных испытаний на всех осваиваемых уровнях мощности, включая номинальную (100%), и завершения всех сдаточных испытаний энергоблока. Затем Ростехнадзора выполнит проверку сооруженного энергоблока на соответствие проекту и выдаст соответствующее заключение. Сдать новый энергоблок в эксплуатацию мы планируем в конце 2019 г», – сказал заместитель главного инженера по сооружению новых блоков Владимир Казанский.

Напомним, первое включение энергоблока №2 НВ АЭС-2 в сеть (энергопуск) состоялось 1 мая 2019 г. Разрешение Ростехнадзора на сдачу энергоблока №2 в ОПЭ Нововоронежская АЭС получила 3 июня 2019 г., после чего началось тестирование оборудования в различных режимах.

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