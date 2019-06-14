Вячеславу Бутусову присвоено звание заслуженного артиста России

Музыкант Вячеслав Бутусов награжден званием «Заслуженного артиста Российской Федерации». Соответствующий указ был подписан 13 июня президентом Владимиром Путиным. Также звание «заслуженного артиста» получили актриса Полина Агуреева (снялась в сериалах «Ликвидация» и «Куприн»), хормейстер ансамбля «Русская песня» Петр Ключников, дирижер Большого симфонического оркестра имени Чайковского Денис Лотоев.

Рок-музыкант Вячеслав Бутусов был лидером и основателем групп Nautilus Pompilius и «Ю-Питер». В 2017 году господин Бутусов объявил о роспуске «Ю-Питера». В 2011 году Вячеслав Бутусов был награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» четвертой степени — за большие заслуги в развитии музыкального искусства и многолетнюю творческую деятельность».