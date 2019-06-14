Крайинвестбанк не пустили на поле

В Краснодаре арбитражный суд отказался удовлетворить иск ПАО «Крайинвестбанк (КИБ)», которое потребовало от футбольного клуба «Кубань» вернуть банку основную тренировочную базу стоимостью 450 млн руб. Суд указал на то, что «Кубань» проходит процедуру банкротства, поэтому претензии КИБ не могут быть удовлетворены в обход других кредиторов. База с пятью футбольными полями была приобретена клубом у банка в марте 2015 года и является единственным ценным активом ФК «Кубань». По мнению юристов, банк может рассчитывать на возврат долга после продажи имущества с торгов.



Арбитражный суд Краснодарского края (АСКК), рассмотрев иск ПАО «Крайинвестбанк» о расторжении договора купли-продажи с НАО «Футбольный клуб “Кубань”» и о возврате банку недвижимого имущества стоимостью 450 млн руб., в удовлетворении исковых требований отказал. Информация о судебном акте размещена на официальном сайте АСКК. По данным суда, Крайинвестбанк в марте 2015 года продал футбольному клубу тренировочную базу, оставив за собой право залога недвижимости. Основная тренировочная база ФК «Кубань» в Краснодаре, на которой команда тренируется более 15 лет, включает пять футбольных полей, а также помещения для игроков и обслуживающего персонала. Свои обязательства перед банком по выплате стоимости базы клуб «Кубань» не выполнил, в связи с чем КИБ попросил суд вернуть ему имущество. Здания оценены в 17 млн руб., участок площадью 4,5 га — в 433 млн руб.

Суд, изучив доводы сторон, отказал банку со ссылкой на то, что в отношении клуба «Кубань» идет процедура банкротства. «В этой ситуации обращение взыскания на имущество должника не допускается. Иск о возврате объектов недвижимого имущества фактически направлен на обход порядка удовлетворения требований кредиторов ФК “Кубань”»,— говорится в решении АСКК.

Согласно инвентаризационной описи основных средств НАО «Футбольный клуб “Кубань”», опубликованной Единым федеральным реестром сведений о банкротстве в марте текущего года, тренировочная база в Краснодаре является единственным дорогостоящим имуществом клуба (также в опись включены медицинское оборудование и спортивный инвентарь, находящиеся на базе).

Ранее “Ъ-Юг” писал, что ФК «Кубань» владел правом аренды крупного массива земли в Краснодаре, предназначенного под строительство новых футбольных полей, однако в настоящее время в отношении права на этот актив идет спор. Конкурсный управляющий ФК «Кубань» Евгений Слушкин затруднился с ответом на вопрос “Ъ-Юг” о том, каким образом права на тренировочную базу клуба оказались у ПАО «Крайинвестбанк», с какой целью в 2015 году клуб выкупил имущество у банка и почему банк обратился за взысканием долга спустя четыре года после заключения сделки. Запрос редакции “Ъ-Юг” в ПАО «Крайинвестбанк» остался без ответа. По предположению юристов, имущество могло оказаться у банка, когда предыдущий владелец тренировочной базы не смог рассчитаться по долгам.

Футбольный клуб «Кубань» был признан несостоятельным в декабре 2018 года, установленная в реестре сумма долгов составляет 1,53 млрд руб., ПАО «Крайинвестбанк» является одним из самых крупных кредиторов (565 млн руб., из которых 450 млн руб. обеспечены залогом). По мнению экспертов, у кредитного учреждения нет шансов оспорить вынесенное судом решение по поводу прав на тренировочную базу. «Если бы футбольный клуб не находился в процедуре банкротства, то иск был бы удовлетворен, клуб нарушил график платежей, что является существенным нарушением договора купли-продажи и могло бы быть основанием для расторжения договора и возврата банку проданной недвижимости. В процедуре банкротства купленное клубом у банка имущество обеспечивает интересы всех кредиторов, его невозможно забрать у клуба, просто расторгнув договор купли-продажи»,— отметил Сергей Радченко, старший юрист адвокатского бюро «Юг», добавив, что после продажи имущества ФК «Кубань» банк как залоговый кредитор получит существенную долю вырученных средств.

Анна Перова, Краснодар