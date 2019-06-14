Татарский активист сдал билет в Госсовет

Татарским общественникам не удалось оставить на посту председателя Всемирного форума татарской молодежи (ВФТМ) Табриса Яруллина, несмотря на широкую кампанию в соцсетях и обращение к президенту республики Рустаму Минниханову. Как стало известно “Ъ”, новым руководителем организации должна стать главный секретарь форума Ленария Муслюмова. Вчера ее назначили и.о. главы исполкома Всемирного конгресса татар (ВКТ) по работе с молодежью. Табрис Яруллин также отказался от участия в выборах в Госсовет Татарстана, его решение удовлетворили в «Единой России». Эксперты считают, что «добровольная отставка» господина Яруллина стала следствием возможного конфликта с руководством конгресса.



Вчера глава национального совета (милли шура) Всемирного конгресса татар, вице-премьер Татарстана Василь Шайхразиев встретился с активистами форума татарской молодежи. Он сообщил, что и.о. заместителя главы исполкома ВКТ по работе с молодежными общественными организациями назначена главный секретарь ВФТМ Ленария Муслюмова. Занимавший ранее этот пост Табрис Яруллин несколько днеи назад заявил о своем уходе, а также о намерении сложить полномочия председателя ВФТМ. Заседание совета форума по избранию своего нового руководителя планируется провести 22 июня.

Всемирный форум татарской молодежи был создан в 2004 году. Он «объединяет и координирует около ста молодежных общественных, религиозных и культурных организаций по всему миру». Организация считается независимой, но фактически является молодежным крылом подконтрольного властям Татарстана Всемирного конгресса татар. Табрис Яруллин, работавший в структурах конгресса с 2007 года, возглавил ВФТМ в 2012 году. С 2017 году он также стал заместителем главы исполкома ВКТ по работе с молодежью.

Совет ВФТМ ранее выступал резко против отставки господина Яруллина. Во вторник активисты направили обращение к президенту Татарстана Рустаму Минниханову с просьбой противостоять «отзыву с должности» Табриса Яруллина: «Его отстранение от должности повредит развитию татарской культуры, образования, движения татарской молодежи. В целом, если он будет освобожден от руководства, то это принесет огромный ущерб новой татарской культуре и политике». Активисты утверждали, что форум в последние годы «сумел сплотить и завоевать доверие татарской молодежи по всему миру», а участниками его проектов «Я разговариваю по-татарски», «Сенной базар», «Фабрика мыслей» стали тысячи человек. «Настоятельно рекомендуем воздержаться от этих действий и оставить Табриса Яруллина на посту. Не препятствуйте развитию татарской молодежи»,— завершалось письмо к президенту.

В социальных сетях обращение сопровождалось картинкой «Мин/без (с тат. я и мы — “Ъ”) Табрис Яруллин», выполненной в стилистике кампании в защиту журналиста Meduza Ивана Голунова. Некоторые пользователи указывали, что отставка могла быть связана с позицией форума по татарскому языку во время языкового конфликта с федеральным центром в 2017–2018 годах. «Табрис и его команда смогли доказать, что татарская молодежь — это не приторные пляски с калфаком и чак-чаком»,— написали в интернет-сообществе «Татары и татарочки». Источник “Ъ” в ВФТМ отмечал, что на активиста, скорее всего, было оказано давление: «Понятно, что эта отставка недобровольная».

Вчера в совете ВФТМ после встречи с Василем Шайхразиевым свою позицию смягчили. «Изначально это воспринималось как решение конгресса, но теперь ясно, что это решение самого Табриса»,— заявил “Ъ” заместитель председателя форума Айрат Файзрахманов. Он настаивает, что господин Яруллин ушел «по личным обстоятельствам», которые «не раскрываются». Господин Файзрахманов добавил, что члены совета предложат избрать новым руководителем ВФТМ Ленарию Муслюмову: «Она давно уже занимается организационной работой, в курсе всех проектов. Она представляла форум в молодежной палате Госсовета».

Сам господин Яруллин заявил “Ъ”, что не ожидал такой бурной реакции сторонников: «С одной стороны, мне лестно. Но мы были всегда против культа личности». Активист заверил, что продолжит участвовать в общественных акциях: «Но руководства с меня за эти десять лет достаточно». Он призвал «всех успокоиться» и принять его отставку «с холодным рассудком».

Табрис Яруллин также отказался от участия в выборах в Госсовет Татарстана. Он выдвигался на праймериз «Единой России». На предварительном голосовании занял «проходное» 28-е место в партсписке. Вчера в «Единой России» “Ъ” сообщили, что получили заявление господина Яруллина и уже исключили его из потенциального списка кандидатов.

В аппарате президента Татарстана отставку Табриса Яруллина не комментируют. «У президента Татарстана нет полномочий влиять на деятельность общественных организаций»,— заявила “Ъ” представитель пресс-службы Рустама Минниханова Лилия Галимова.

«Прямой политики в отставке Табриса нет, хотя она и напрашивается. Скорее всего, произошел конфликт интересов»,— говорит политолог Руслан Айсин, который сам руководил форумом до 2012 года. Он напомнил, что организация по факту подотчетна руководству Всемирного конгресса татар: «Видимо, из-за противоречий пришлось расстаться. Это внутренняя ситуация, которая была не очень хорошо обставлена». Господин Айсин вспоминает, что форум периодически «испытывал давление», но был «более динамичным», чем ВКТ, более активно выступал в защиту татарского языка. По словам эксперта, Ленария Муслюмова, скорее всего, будет руководить организацией до следующего съезда форума, запланированного в 2020 году: «Потом может появиться другой кандидат».

Кирилл Антонов