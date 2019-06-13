Forbes опубликовал список самых богатых рэперов мира

Журнал Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых рэперов мира в 2019 году. Список возглавил первый миллиардер в истории хип-хопа, американский рэпер Jay-Z с состоянием в $1 млрд. Единственным не американским исполнителем и самым молодым рэпером в списке стал 32-летний канадец Дрейк.

Топ-5:

Jay-Z — $1 млрд; Dr. Dre — $800 млн; Diddy — $740 млн; Канье Уэст — $240 млн; Дрейк — $150 млн.

Среди активов Jay-Z упоминаются инвестиции в Uber, стриминговый сервис Tidal, производство шампанского Armand de Brignac и коньяка D`Uss. Рэпер также зарабатывает на концертной компании и музыкальном издательстве Roc Nation, контракте с лейблом Def Jam. Недвижимость Jay-Z оценивается в $50 млн, а коллекция предметов искусства — в $70 млн.