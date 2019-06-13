Швейцария отказалась от процентной ставки Libor

Центральный банк Швейцарии решил сменить ключевую процентную ставку: вместо таргетируемого уровня трехмесячной ставки Libor отныне базовой будет ставка Национального банка Швейцарии (SNB) по депозитам. Как отмечается в пресс-релизе ЦБ, «причиной для введения ставки SNB стало то, что будущее Libor остается неясным».

Британский финансовый регулятор ранее заявлял об обновлении ставки Libor лишь до конца 2021 года. Однако в своих прогнозах по условной инфляции ЦБ Швейцарии основывается на том, что определенная процентная ставка останется неизменной на протяжении всех трех лет, на которые дается прогноз. Но текущий прогноз дается уже на период, выходящий за рамки 2021 года.

«Введение процентной ставки SNB гарантирует, что прогноз будет основан на одной и той же процентной ставке для всего прогнозируемого периода»,— отмечается в заявлении ЦБ.

Кирилл Сарханянц